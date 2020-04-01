Заявление президента Украины о том, что закон об открытии рынка земли нужен для получения кредита МВФ, лишний раз демонстрирует полную зависимость украинских властей от западных «кураторов». Об этом 31 марта в комментарии корреспонденту издания Украина.ру рассказал политолог Михаил Погребинский

Ночью 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли. За проголосовали 206 депутатов от «Слуги народа», также голосовали за него депутаты от «Европейской солидарности», партии «Голос» и депутатской группы «Довира» («Доверие»).

«Ничего эпохального в этом решении я не вижу. Просто ещё одно свидетельство внешнего управления: МВФ сказало надо — Зе-команда сказала «есть!». Слабая, некомпетентная власть не способна думать в терминах национального интереса… Вообще, похоже, не способна думать», — подчеркнул Михаил Погребинский.

Политолог убежден, что выбор между открытием рынка земли и дефолтом, которым Владимир Зеленский пугал депутатов, на самом деле никакой не выбор. МВФ победил: на Украине будет рынок земли. Главные темы соцсетей 31 марта © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Угроза дефолта как была, так и остаётся, независимо от того, получим ли мы деньги от МВФ и МБ или не получим», — полагает он.

При этом Погребинский считает, что дефолт был бы в сложившихся обстоятельствах для Украины лучшим лекарством, чем очередной транш МВФ.