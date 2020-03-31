«В законе не идет речь о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы подчеркнули, что единственная возможность, когда "Европейская солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли», — пояснил Порошенко.
По его словам, 11 миллионов гектаров, которые принадлежат государству, запрещено продавать этим законом. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности и муниципалитетам, также запрещена к продаже.