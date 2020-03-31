Фракция «Европейской солидарности» в Верховной Раде поддержала законопроект о рынке земли, поскольку была принята ее правка. Об этом после голосования ночью 31 марта заявил лидер партии, экс-президент Украины Петр Порошенко на брифинге в парламенте. Трансляцию вел телеканал «Рада»

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