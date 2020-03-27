В 2020 году сбор гречихи на Украине превысит показатель прошлого года на 13,3% и составит 96,4 тыс. тонн, а гороха - на 20% и достигнет 687,4 тыс. тонн. Такой прогноз озвучили специалисты Национального научного центра (ННЦ) «Институт аграрной экономики», передает «Сегодня» 27 марта

Спасти урожай. Глава налогового комитета Рады совершил восточнославянский обряд © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

В целом увеличение урожая прогнозируется по тем культурам, которые в 2019-м восстановили свою прибыльность. Так, рентабельность производства гороха составила 12,2%, тогда как в 2018 году эта культура была убыточной. Аналогичная ситуация с гречихой и рожью.

В то же время по остальным зерновым культурам прогнозируется уменьшение объемов урожая на 10%, или 7,7 млн тонн.

«Впрочем, объемы урожая — 67,3 млн тонн — станут третьим результатом за всю историю Украины и существенно не повлияют на насыщение внутреннего рынка», — отметили аналитики.

Стоит отметить, что в целом снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году на Украине эксперты объясняют не пандемией коронавируса и введением карантина, а уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.