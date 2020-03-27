Помимо гречихи и гороха, прогнозируется увеличение урожая ржи — до 355,4 тыс. тонн (+6,7%) и яровой пшеницы — до 696,8 тыс. тонн (+5,3%). Практически на уровне 2019 года сохранится производство риса — 54,5 тыс. тонн, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.
В целом увеличение урожая прогнозируется по тем культурам, которые в 2019-м восстановили свою прибыльность. Так, рентабельность производства гороха составила 12,2%, тогда как в 2018 году эта культура была убыточной. Аналогичная ситуация с гречихой и рожью.
В то же время по остальным зерновым культурам прогнозируется уменьшение объемов урожая на 10%, или 7,7 млн тонн.
«Впрочем, объемы урожая — 67,3 млн тонн — станут третьим результатом за всю историю Украины и существенно не повлияют на насыщение внутреннего рынка», — отметили аналитики.
Стоит отметить, что в целом снижение прогнозов по валовому сбору урожая зерновых и масличных культур в 2020 году на Украине эксперты объясняют не пандемией коронавируса и введением карантина, а уменьшением посевов зерновых и масличных культур и теплой погодой, которая увеличивает риск повреждения урожая зерновых грибками и грызунами.