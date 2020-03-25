Крупные торговые сети на Украине продолжают поднимать цены на продукты питания, сообщила газета «Правительственный курьер» 25 марта

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 15:00 25 марта

Между тем поставщики удивлены и отмечают, что никаких повышений цен на продукты питания для торговых сетей они не делали. Об этом изданию рассказал председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

«Действительно, сеть "АТБ" на такое пошла, обвиняя в росте цен компании, которые занимаются оптовой торговлей. Отмечу, что в этом должен разобраться Антимонопольный комитет Украины и дать свою оценку», — сказал он.

В свою очередь лидер «Кредитного майдана» Татьяна Руденко, которая недавно вернулась из Польши, рассказала, что в соседнем государстве торговые сети, понимая сложную ситуацию людей, значительно снизили цены на продукты питания: продукты в Польше подешевели на 30-40%.