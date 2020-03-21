Первый заболевший коронавирусом крымчанин умолчал о поездке во Францию - Аксенов

В Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у местного жителя, прибывшего с Украины и не рассказавшего, что посещал Францию. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на своей странице в ВКонтакте 21 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска. Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу», — написал Аксенов.

По его данным, заболевший был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Его состояние оценивается как средней степени тяжести — пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Минздрава.

Также был определен круг лиц, с которыми контактировал мужчина: они помещены в изоляцию, где находятся под медицинским наблюдением.