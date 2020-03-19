Семнадцать предприятий государственного концерна «Укроборонпром» перешли в режим простоя из-за карантина, который был введен в целях борьбы с коронавирусом. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба организации

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В компании уточняют, что случаев заболевания среди работников нет, а на 60 предприятиях концерна удалось сократить количество работающих на 15 тысяч человек, которые ежедневно выходят на работу.

Подавляющее большинство сотрудников находятся в отпусках, значительно меньше (около 2 тысяч) работают дистанционно, добавили в «Укроборонпроме».

Госконцерн объединяет более 100 предприятий-участников в пяти основных отраслях оборонной промышленности, в частности, в разработке и изготовлении оружия и техники, научной деятельности и экспортно-импортных операциях.