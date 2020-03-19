Министерство здравоохранения Украины разработало новый алгоритм действий на случай распространения коронавируса на территории страны. Об этом 19 марта заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, который транслировался в YouTube

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также, по его словам, для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, определены места. Он отметил, что этот сценарий предусмотрен под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную инфекцию.

Согласно второму сценарию при нехватке мест будут привлекаться перепрофилированные терапевтические учреждения. При третьем сценарии в случае введения чрезвычайного положения можно будет привлекать частные клиники.