«Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами… Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции», — заявил он.
Также, по его словам, для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, определены места. Он отметил, что этот сценарий предусмотрен под определенное количество людей, которые одновременно имеют коронавирусную инфекцию.
Согласно второму сценарию при нехватке мест будут привлекаться перепрофилированные терапевтические учреждения. При третьем сценарии в случае введения чрезвычайного положения можно будет привлекать частные клиники.