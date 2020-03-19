После того, как стало известно о гибели 79-летней заведующей кафедрой, вуз закрыли на карантин.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
© REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк
Как сообщает издание, администрация составила список из 120 студентов и 20 коллег погибшей, с которыми она контактировала. Предполагается, что инфекцию она могла подхватить в стенах университета.

Преподавательницу госпитализировали 13 марта.

По информации оперативного штаба, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, а не вызванная коронавирусной инфекцией пневмония.

Женщина, смерть которой наступила 19 марта, была автором 13 научных публикаций.

До последних дней жизни она читала лекции по четырем дисциплинам: технико-экономическая оценка инвестиций, оценка стоимости бизнеса, анализ финансового состояния компаний и управление стоимостью бизнеса.