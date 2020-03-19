Пожилая женщина, причиной смерти которой, как утверждалось сначала, стал коронавирус, была профессором и трудилась в Российском госуниверситете нефти и газа имени Губкина. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на администрацию университета

После того, как стало известно о гибели 79-летней заведующей кафедрой, вуз закрыли на карантин. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Преподавательницу госпитализировали 13 марта. По информации оперативного штаба, причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии, а не вызванная коронавирусной инфекцией пневмония. Женщина, смерть которой наступила 19 марта, была автором 13 научных публикаций. До последних дней жизни она читала лекции по четырем дисциплинам: технико-экономическая оценка инвестиций, оценка стоимости бизнеса, анализ финансового состояния компаний и управление стоимостью бизнеса.