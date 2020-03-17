Волонтерка украинской армии Елена Биленькая (позывной «Маруся Зверобой») намекнула, что была бы рада, если бы коронавирус унес жизнь судьи, который должен возглавлять процесс над подозреваемой в организации убийства журналиста Павла Шеремета Яной Дугарь. Она написала об этом на своей странице в Facebook 16 марта

Подозреваемой в убийстве Шеремета Яне Дугарь продлили арест © Facebook, Виктория Вагнер Вячеслав Пидпалый, который в тот же день отправился на больничный из-за болезни.

«Только [что] суд Яне Дугарь отменили. Сказали, судья заболел. Будем надеяться на лучшее. Коронавирус, не подведи!!!» — говорится в опубликованном на странице Зверобой посте.

В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. В частности, следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко и ветерана т.н. антитеррористической операции в Донбассе Андрея Антоненко.

Последние двое сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.