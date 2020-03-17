Очередное заседание по делу Шеремета должно было состояться в понедельник, 16 марта. Его должен был проводить судья Вячеслав Пидпалый, который в тот же день отправился на больничный из-за болезни.
«Только [что] суд Яне Дугарь отменили. Сказали, судья заболел. Будем надеяться на лучшее. Коронавирус, не подведи!!!» — говорится в опубликованном на странице Зверобой посте.
В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. В частности, следствие подозревает медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко и ветерана т.н. антитеррористической операции в Донбассе Андрея Антоненко.
Последние двое сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.