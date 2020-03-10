«Если сейчас посмотреть на биржевые котировки и фьючерсы, цены на металл падают. Поэтому есть большой риск, что в этом году в Украине будет падение экспорта, так как для Украины металл является очень важным элементом», — указал эксперт.
Экономист также ожидает в 2020 году падение экспорта в целом по стране, а не только по металлу, а также проседания промышленности, поскольку одной из ключевых отраслей украинской экономики является металлургия.
Не исключено, что это может привести к девальвации гривны и увеличению курса доллара до 30 гривен, потому что экспорт падает, это отрицательно влияет на всю эту ситуацию, заключил Охрименко.