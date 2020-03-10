Поскольку существует прямая зависимость между ценами на нефть и ценами на металл, сегодняшнее падение цен на нефть и обвал на финансовых рынках больно ударит по украинской экономике. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Из-за обвала рынков мы можем увидеть доллар по 30 гривен © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

Экономист также ожидает в 2020 году падение экспорта в целом по стране, а не только по металлу, а также проседания промышленности, поскольку одной из ключевых отраслей украинской экономики является металлургия.

Не исключено, что это может привести к девальвации гривны и увеличению курса доллара до 30 гривен, потому что экспорт падает, это отрицательно влияет на всю эту ситуацию, заключил Охрименко.