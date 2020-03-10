Телеграм-канал Украина.ру предложил своим подписчикам высказаться по теме «Худший президент в истории Украины». Настало время подвести итоги

Петр Порошенко. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк участников опроса, не было на этом посту никого ужасней Петра Порошенко. Эту позицию поддержало 74%. Тот случай, когда первое место никак не тешит самолюбие.

Вторую строку занял действующий глава государства Владимир Зеленский. До Порошенко ему пока далеко, но он у власти, так что, имеет шансы все выправить. Как в одну, так и в другую сторону. Худшим президентом Украины Зеленского назвали 14% участников голосования.

Третью ступеньку анти пьедестала поделили Виктор Янукович и Виктор Ющенко. У каждого по 4%.

За ними расположился первый президент Украины Леонид Кравчук — 3% голосов.

И почтенное (в данном случае) последнее место у Леонида Кучма. Его худшим посчитал только 1% опрошенных.

Что дает повод, с определенной натяжкой и оговорками, разумеется, считать Леонида Даниловича лучшим президентом в истории Украины.