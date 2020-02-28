В Ивано-Франковске госпитализировали с высокой температурой украинку, вернувшуюся из Италии, где была зарегистрирована крупнейшая в Европе вспышка заболеваемости коронавирусом. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил генеральный директор КНП «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница» Роман Остяк, передает «Укринформ»

«Да, к нам поступила женщина из Делятина. Она была полгода в Италии. Перед ее отъездом там заболели ее внуки и дочь. Их семейный врач подтвердил у них грипп. Женщина вернулась из Италии домой с высокой температурой в понедельник. Когда она обратилась к врачу, он, ввиду того что она вернулась из Италии, автоматически направил ее к нам. У женщины есть двусторонняя пневмония. Но, согласно нашему алгоритму, мы сразу направили курьером в Киев ее анализы на наличие коронавируса», — рассказал Остяк.

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Патовая ситуация. Украинцев будут спасать от коронавируса просроченными масками © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Всех, кто прибывает на Украину из Словакии, Венгрии, Румынии, Италии и Китая, отметил Остяк, согласно распоряжению Минздрава, необходимо проверять на наличие коронавируса.

По последним данным в мире зарегистрировано 83 399 тысяч случаев заражения коронавирусом, 2858 человек погибли, 36 659 человек выздоровели.