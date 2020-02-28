Президент Украины Владимир Зеленский рассматривал кандидатуру бывшего вице-премьера Сергея Тигипко на пост главы Кабмина, но может изменить свое решение после активного обсуждения в СМИ. Об этом глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко сказал в интервью изданию Украина.ру 28 февраля

Премьер для Зеленского. Уравнение с тремя известными © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук отправится в отставку. В качестве его возможных преемников назывались трое бывших вице-премьеров страны: Тигипко, Валерий Хорошковский и Олег Дубина.

По словам Фесенко, на самом деле кандидатур больше, при этом Хорошковский, по его мнению, вне этого списка.

«Вот Тигипко да — возможный вариант. По нему я вам могу подтвердить 100%-но, что его кандидатура рассматривается как минимум на первого вице-премьера. Эта информация стала мне известна еще на прошлой неделе. Хотя тот шум, который поднялся, и какие-то критические заявления, которые звучали в СМИ, могут, конечно, повлиять на Зеленского», — сказал эксперт.

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Что касается Дубины, то он не фигурирует в топ-листе кандидатов на пост премьера, отметил политолог. Тем не менее, по его мнению, учитывая близость Дубины к Зеленскому, он может рассчитывать на какие-то руководящие должности, например, на кресло главы НАК «Нафтогаз Украины».

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