Южная Осетия полностью закроет границу с Грузией, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующее решение в четверг, 27 февраля, принял Совет безопасности Южной Осетии, сообщает пресс-служба президента республики

Ранее сообщалось, что в Грузии был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом — заболевание было обнаружено у гражданина Грузии, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан.

«С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

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Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

Министерство иностранных дел в скором времени должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от заграничных поездок.