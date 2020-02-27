Ранее сообщалось, что в Грузии был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом — заболевание было обнаружено у гражданина Грузии, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан.
«С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
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Министерству здравоохранения и социального развития и Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики было поручено разработать план профилактических мероприятий и порядок взаимодействия с ответственными службами РФ.
Министерство иностранных дел в скором времени должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от заграничных поездок.