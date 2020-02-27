Новинский: Все вселенское православие поставлено на грань грандиозного раскола
Новинский: Все вселенское православие поставлено на грань грандиозного раскола
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Встреча предстоятелей и делегаций православных поместных церквей прошла 26 февраля в столице Иордании Аммане. В ней принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Лидеры православных церквей собрались, чтобы обсудить сохранность единства православия, которое нарушила автокефалия «Православной церкви Украины».

«Для решения украинского церковного вопроса также необходим всеправославный диалог», — цитирует Легойду Telegram-канал Украина.ру.

К участию в таких встречах было решено пригласить патриарха Константинопольского Варфоломея и предстоятелей поместных церквей.

В январе прошлого года патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины. Церемония состоялась в Стамбуле в соборе Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриарха.