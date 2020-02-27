Дарование автокефалии должно проводиться на основе всеправославного консенсуса. Об этом заявили главы православных церквей на встрече в Иордании, передает 27 февраля председатель отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, которого цитирует Telegram-канал Украина.ру

Новинский: Все вселенское православие поставлено на грань грандиозного раскола © Facebook, Вадим Новинский | Перейти в фотобанк Кирилл. Лидеры православных церквей собрались, чтобы обсудить сохранность единства православия, которое нарушила автокефалия «Православной церкви Украины». «Для решения украинского церковного вопроса также необходим всеправославный диалог», — цитирует Легойду Telegram-канал Украина.ру. К участию в таких встречах было решено пригласить патриарха Константинопольского Варфоломея и предстоятелей поместных церквей. В январе прошлого года патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины. Церемония состоялась в Стамбуле в соборе Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриарха.