Встреча предстоятелей и делегаций православных поместных церквей прошла 26 февраля в столице Иордании Аммане. В ней принял участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Лидеры православных церквей собрались, чтобы обсудить сохранность единства православия, которое нарушила автокефалия «Православной церкви Украины».
«Для решения украинского церковного вопроса также необходим всеправославный диалог», — цитирует Легойду Telegram-канал Украина.ру.
К участию в таких встречах было решено пригласить патриарха Константинопольского Варфоломея и предстоятелей поместных церквей.
В январе прошлого года патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины. Церемония состоялась в Стамбуле в соборе Святого Георгия в резиденции Константинопольского патриарха.