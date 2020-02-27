Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса в стране после того, как посетил одну из парижских больниц. Об этом сообщила газета Le Monde 27 февраля

Во Франции зарегистрировали пятый случай заражения китайским коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — заявил президент, заверив, что правительство окажет всю возможную поддержку медикам в борьбе с возможной эпидемией.

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Тем временем по состоянию на 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 человек. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 18 человек.

При этом ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что все пациенты, заболевшие коронавирусом в стране, уже были вылечены.