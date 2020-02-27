Накануне, 26 февраля, от китайского коронавируса умер первый гражданин Франции. На следующий день Макрон приехал в парижскую больницу Pitie-Salpetriere, в которой скончался пациент.
«Перед нами кризис, грядет эпидемия… Наш долг — противостоять ей наилучшим образом», — заявил президент, заверив, что правительство окажет всю возможную поддержку медикам в борьбе с возможной эпидемией.
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Тем временем по состоянию на 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-2019 достигло 3530, увеличившись за сутки на 627 человек. По данным гонконгской газеты South China Morning Post, число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 18 человек.
При этом ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что все пациенты, заболевшие коронавирусом в стране, уже были вылечены.