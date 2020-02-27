Отмечается, что первый зараженный — гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан.
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В Минздраве сообщают, что в настоящее время в инфекционной больнице в Тбилиси с высокой температурой госпитализированы 14 человек, 11 из них — граждане Грузии, есть также граждане Ирана и Китая.
Кроме того, с 21 февраля в селе Сачхере находятся на карантине 34 гражданина Грузии, прибывшие из Китая.
Ранее из-за вспышки коронавируса Грузия временно приостановила авиасообщение с КНР и Ираном, также запрещен импорт животных из Китая.