Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Грузии. Об этом заявила глава Министерства здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, передает Sputnik Грузия 26 февраля

Отмечается, что первый зараженный — гражданин Грузии, который накануне приехал из Ирана через Азербайджан.

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Кроме того, с 21 февраля в селе Сачхере находятся на карантине 34 гражданина Грузии, прибывшие из Китая.

Ранее из-за вспышки коронавируса Грузия временно приостановила авиасообщение с КНР и Ираном, также запрещен импорт животных из Китая.