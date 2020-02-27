«В регионе Кампания 26-летняя украинка положительна на коронавирус. Это — первый случай заражения среди украинцев», — написала она.
Девушка живет и работает в Ломбардии. Она почувствовала себя нехорошо после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии (провинция Салерно).
Украинка отправилась в больницу, где ей поставили положительный диагноз на коронавирус.
Этот случай также стал первым в итальянской провинции Кампанья.
Результат второй пробы должен быть подтвержден Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, помещены в карантин.
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