Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией отмечен у украинки в Италии, где число заболевших перевалило за четыре сотни. Об этом 27 февраля сообщила журналист Марьяна Сороневич на своей странице в Facebook

Украинские власти спишут на коронавирус экономические проблемы — Рудяков © РИА Новости, Владимир Трефилов

Девушка живет и работает в Ломбардии. Она почувствовала себя нехорошо после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии (провинция Салерно).

Украинка отправилась в больницу, где ей поставили положительный диагноз на коронавирус.

Этот случай также стал первым в итальянской провинции Кампанья.

Результат второй пробы должен быть подтвержден Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, помещены в карантин.

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