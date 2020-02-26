25 февраля президент США Дональд Трамп продлил на год антироссийские санкции. Какие ограничения действуют в отношении РФ - в справке издания Украина.ру

Основоположником санкционного режима в отношении России стал предыдущий президент США Барак Обама, а его преемник Дональд Трамп продолжил этот курс. За период с 12 апреля 2013 года (из-за смерти ещё в 2009 году российского аудитора Сергея Магнитского) по 18 февраля 2020 года они вместе ввели 816 ограничительных мер (Обама — 555, Трамп — 261) против российских и украинских граждан и компаний прежде всего из-за присоединения Крыма, а также по обвинению в «агрессии на Украине».

Санкции можно разделить на несколько категорий:

1. Блокирующие

Меры, вступившие в силу с марта 2014 года, закрыли доступ к рынку и активам США. Финансовым, оборонным, энергетическим и промышленным предприятия РФ запрещено инвестировать в американские фирмы, проводить любые расчёты и пользоваться счетами на территории США, получать кредиты от американских банков.

В августе 2018 года уже Трамп в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля ввёл запрет на импорт из США в Россию технологий и товаров, связанных с производством химического оружия, товаров и услуг для оборонной отрасли, а также запрет на получение любой помощи от правительства США, кроме срочной гуманитарной помощи или продовольственных товаров.

Активы всех фигурантов этого списка блокируются, гражданам США запрещено иметь с ними какие-либо деловые отношения.

2. Секторальные Расширив антироссийские санкции, Трамп помог Байдену и укрепил экономику РФ © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Распространяются на предприятия из финансового, энергетического и оборонного секторов. Включённые в «чёрные списки» российские банки не могут получать займы и инвестиции от физических и юридических лиц США (правда, запрет распространяется только на долг сроком более 14 дней), а оборонные предприятия — импортировать и экспортировать вооружение, товары и услуги двойного назначения. Кроме того, американским компаниям запрещено поставлять в Россию товары, услуги и технологии, связанные с нефтедобычей на Арктическом шельфе, глубоководной добычей и сланцевыми проектами.

Под такие ограничения попали в частности Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, банк «Россия», «Роснефть», «Газпром», подразделения «Ростеха», «Транснефть».

В отличие от блокирующих, эти санкции не блокируют активы, а ограничивают новое финансирование.

3. Персональные

Российским и украинским чиновникам, политикам и бизнесменам, якобы связанным с конфликтом в Донбассе и причастным к организации референдума в Крыму, запрещён въезд в США, а их активы и недвижимость на территории страны в случае наличия подлежат блокировке.

Персонами нон грата для Соединённых Штатов стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава республики Крым Сергей Аксёнов, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, бывший президент Украины Виктор Янукович, депутат Верховной Рады Виктор Медведчук и многие другие.