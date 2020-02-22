Первой жертвой коронавируса нового типа в Италии стал 78-летний мужчина. Он скончался в пятницу, 21 февраля, сообщает Corriere della Sera

Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда» © Тернополяни Тернопіль

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Бывший владелец, строительной фирмы, отец троих детей умер в больнице Скьявония (Падуя).

С симптомами пневмонии его госпитализировали 10 дней назад. Вместе с ним в больницу попала его 67-летняя супруга.

Всего в Италии зарегистрировали 16 случаев пневмонии, вызываемой COVID-19.