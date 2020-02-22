Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда»
Западная Украина с 17 по 21 февраля: протесты против «возвращенцев» из Китая и «дипломатическая контрабанда»
© Тернополяни Тернопіль
Это уже вторая смерть от коронавируса в Европе. Первый случай произошел 15 февраля в Париже, где скончался 80-летний китайский турист, прибывший из провинции Хубэй.

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Бывший владелец, строительной фирмы, отец троих детей умер в больнице Скьявония (Падуя).

С симптомами пневмонии его госпитализировали  10 дней назад. Вместе с ним в больницу попала его 67-летняя супруга.

Всего в Италии зарегистрировали 16 случаев пневмонии, вызываемой COVID-19.

 