В Москве заочно осудили бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко. Об этом 21 февраля сообщает РИА Новости

Прокурор потребовал отправить в колонию на девять лет экс-министра Украины Гриценко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк призывы к терактам в России.

В 2014 и 2017 годах в ходе прямых эфиров на одном из украинских телеканалов Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России. Он предлагал подрывать автомобили в Москве и Таганроге, а также пускать под откос поезда в приграничных с Украиной регионах.

В декабре 2017 года Следственный комитет России возбудил против министра обороны Украины уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Гриценко был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В настоящий момент он находится на территории Украины.