Сотрудники санатория в Новых Санжарах хотят уволиться из-за карантина по коронавирусу
Сотрудники санатория в Новых Санжарах хотят уволиться из-за карантина по коронавирусу
© Telegram-канал UN - груши и сливы
Причиной этого является протестные акции, которые весь день идут в Новых Санжарах, население которых не хочет принимать соотечественников.

Издание также передает, что центральную дорогу в санаторий перегородила фура.

В поселок стянуты силы Нацгвардии и полиции. На месте также присутствует министр внутренних дел Арсен Аваков.