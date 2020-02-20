Автоколонна, в составе которой в санаторий в Новых Санжарах Полтавской области едут эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы, прекратила движение. Рассматривается вариант с перенаправлением людей в другой город, сообщает 20 февраля «Страна.ua»

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