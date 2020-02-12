Несмотря всю жесткость и принципиальность президента Турции Реджепа Тайпиа Эрдогана в отношениях с Москвой относительно урегулирования сирийского кризиса, Анкаре придется пойти на условия России. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире Iton TV

Зеленский пообещал Эрдогану выдать Турции противников его режима © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Владимира Путина оказать давление на главу Сирии Башара Асада с тем, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

Турция, продолжил эксперт, сегодня оказалась в геополитическом одиночестве, так как она не может установить серьезные отношения с какой-либо значимой в мировом масштабе страной, кроме России.

«Арабский мир не согласен, с Ираном серьезные противоречия, Европа смотрит на Турцию косо. А с Россией он может сотрудничать, если будет соблюдать рамки приличия и свои обязательства», — пояснил Кедми.

Что же касается претензий Эрдогана о том, что Путин позволил сирийской армии продвигаться в зону его ответственности, добавил специалист, то еще год назад турецкий президент обещал навести порядок в этом регионе, но свои обещания не выполнил.