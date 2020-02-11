«Нафтогаз Украины» до конца февраля намерен передать в арбитраж окончательную сумму оценки потерянных активов в Крыму. Об этом 10 февраля сообщил глава компании Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24»

Гончарук попросит «Нафтогаз» воздержаться от астрономических премий топ-менеджерам компании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк близка к $8 миллиардам.

В марте 2019 года Коболев заявлял, что «Нафтогаз» выиграл в арбитражном трибунале в Гааге иск против РФ о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму. «Нафтогаз» в июне прошлого года подал в этот суд оценку убытков в $5,2 миллиарда.

В начале января исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил, что компания намерена обновить эти иски к РФ. В понедельник Витренко заявил, что компания на этой неделе завершит подготовку документов для обновления исков.

Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков.

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