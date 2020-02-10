Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп
Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп
© AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк
По его словам, в настоящее время две локации предложил Минздрав. Также есть предложения со стороны Минобороны страны, которые прорабатываются. 

«Это не учреждения здравоохранения, а учреждения санаторно-курортного типа. И после того, как будет изучена возможность переобустройства этих учреждений под временные обсерватории, будет определена окончательная локация», — заявил он.

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Также он сообщил, что в настоящее время идут дискуссии о том, как будет обеспечена охрана.