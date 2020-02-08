Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Папой Римским попросил понтифика помочь с освобождением пленных украинцев. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter в субботу, 8 февраля

Папа Римский положительно оценил попытки прекратить войну в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Папа Римский Франциск делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через 2 месяца после "Нормандии" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновлен нашим разговором о мире в Украине», — написал Зеленский.

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Ранее Зеленский в разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте попросил закрыть все представительские центры республик Донбасса в стране.

В Италии находятся два представительских центра ДНР. Один из них был открыт в Турине в декабре 2016 года, другой — год назад в Вероне. У ЛНР одно представительство в Мессине, открытое в июне 2018 года.