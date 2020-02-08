Президент Украины Владимир Зеленский назвал предстоящую встречу с Папой Римским «моментом истины». Видео с обращением главы государства 7 февраля опубликовал YouTube-канал издания «Украинская правда»

«Ожидаю встречи с Папой римским. Для меня это, наверное, такой момент истины. Ты понимаешь, что перед Папой римским ты не президент, а обычный человек. Я ожидаю этой встречи и как обычный человек — поговорить о человеческих вещах, и как президент: я буду поднимать важные вопросы», — заявил Зеленский.

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии и отпустить Маркива © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

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В пятницу, 7 февраля, Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим, где уже провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.