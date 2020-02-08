«Ожидаю встречи с Папой римским. Для меня это, наверное, такой момент истины. Ты понимаешь, что перед Папой римским ты не президент, а обычный человек. Я ожидаю этой встречи и как обычный человек — поговорить о человеческих вещах, и как президент: я буду поднимать важные вопросы», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что на встрече с понтификом намерен говорить о важности «давления» на РФ, войне и вопросе «аннексии» Крыма.
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В пятницу, 7 февраля, Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим, где уже провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.