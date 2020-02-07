Перед вторым раундом переговоров лидеры двух стран сыграли в хоккей за одну команду, обыграв своих соперников со счетом 9:2.
К работе подключилась российская делегация, прибытие которой к началу переговоров помешала непогода в Москве и Сочи.
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По словам Путина, знакомство представителей Белоруссии с новыми членами правительства РФ стало одной из главных целей встречи в Сочи.
«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались», сказал российский президент.
Путин добавил, что во время первого раунда президенты подробно «поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня».