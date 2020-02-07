В Сочи продолжились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 7 февраля сообщает Интерфакс

Хоккей в Сочи: Путин и Лукашенко разгромили соперников со счетом 9:2 © Telegram "Пул Первого"

К работе подключилась российская делегация, прибытие которой к началу переговоров помешала непогода в Москве и Сочи.

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По словам Путина, знакомство представителей Белоруссии с новыми членами правительства РФ стало одной из главных целей встречи в Сочи.

«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм так сказать, используя спортивную терминологию, имею в виду, что мы спортом только что позанимались», сказал российский президент.

Путин добавил, что во время первого раунда президенты подробно «поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня».