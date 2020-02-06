Киевский стоматолог Ирина Козак-Кедич решила отказаться от обслуживания пациентов, не разговаривающих на украинском языке. Об этом она на днях сообщила на своей странице в Facebook

«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю языка. Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога…» — написала девушка.

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Были и те, кто поддержал медика, заявив, что к вопросу «государственного языка» нужно относиться принципиально.