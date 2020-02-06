«Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю языка. Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога…» — написала девушка.

Русские сериалы в автобусе: общество против националистов
Русские сериалы в автобусе: общество против националистов
© РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк
Пост Козак-Кедич вызвал массу обсуждений в сети: многие пользователи назвали подход девушки непрофессиональным и бесчеловечным. Девушку также обвинили в дискриминации.

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Были и те, кто поддержал медика, заявив, что к вопросу «государственного языка» нужно относиться принципиально. 