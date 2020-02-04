Президент США Дональд Трамп одержал победу на республиканских кокусах (собраниях избирателей) в штате Айова, сообщает местное подразделение Республиканской партии в Айове в Twitter 4 февраля, во вторник

«Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове», — говорится в сообщении.

По подсчетам СМИ, президенту США удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников — Биллу Уэлду и Джо Уолшу — удалось получить лишь немногим больше 1%.

🚨🚨 BREAKING 🚨🚨



The Republican Party of Iowa announced President @realDonaldTrump has overwhelmingly won the Iowa Caucuses, smashing all incumbent turnout records! #KAG #IACaucus #FITN



View results here: https://t.co/Rq2CBkzeFp pic.twitter.com/wkXyiPSB6M — Iowa GOP (@IowaGOP) February 4, 2020

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Трамп vs Байден: кого Украина сделает президентом, а кому испортит имидж © AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | AFP, TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK | Перейти в фотобанк

Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.

В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.