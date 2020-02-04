«Республиканская партия в Айове объявляет, что президент Дональд Трамп с большим преимуществом победил на кокусах в Айове», — говорится в сообщении.
По подсчетам СМИ, президенту США удалось набрать более 97% голосов, в то время как каждому из его ближайших соперников — Биллу Уэлду и Джо Уолшу — удалось получить лишь немногим больше 1%.
🚨🚨 BREAKING 🚨🚨— Iowa GOP (@IowaGOP) February 4, 2020
The Republican Party of Iowa announced President @realDonaldTrump has overwhelmingly won the Iowa Caucuses, smashing all incumbent turnout records! #KAG #IACaucus #FITN
View results here: https://t.co/Rq2CBkzeFp pic.twitter.com/wkXyiPSB6M
Кокусы, как и праймериз, — часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых от партии избирается кандидат в президенты США. Кокусы — местные партийные собрания, участники которых выбирают делегатов, то есть своих представителей.
Летом перед выборами в США каждая партия проводит национальный съезд, на котором уже сами делегаты выбирают претендента на пост президента от партии.
В Айове традиционно проводятся первые внутрипартийные собрания в рамках выборов президента США. Это первая возможность для членов партии продемонстрировать свои предпочтения, поэтому в США этим кокусам уделяют особое внимание.