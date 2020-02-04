Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию в Идлибе невыносимой, обвинив Россию в «попустительстве сирийскому режиму». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» 4 февраля

«Лучше было промолчать»: Романенко рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом © Facebook, Юрий Романенко

«К сожалению, этим утром (3 февраля — ред.) силы [сирийского] режима в Идлибе нанесли воздушный удар, вследствие которого трое гражданских и пятеро военных погибли. Мы не можем с этим мириться… Из-за атак сирийского режима, на которые Россия закрывала глаза, более миллиона человек бегут к нашей границе»,- заявил Эрдоган в ходе своего визита в Киев.

Он добавил, что Турция в ответ также атаковала сирийских военных и не намерена на этом останавливаться. Согласно заявлению Минобороны Турции, в результате ответных ударов в Идлибе было поражено 54 цели и нейтрализовано 76 сирийских солдат.

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Официальный Дамаск пока не подтвердил эту информацию. В оппозиционных СМИ сообщалось о гибели 13 сирийских военных и 20 раненых.

Как отметили турецкие медиа, Анкара призвала Москву не вмешиваться в операции против сирийской армии. По словам Эрдогана, главы МИД РФ и Турции уже провели беседу и планируется разговор представителей силовых структур.

В Кремле также не исключили возможность телефонного разговора между президентами России и Турции, если возникнет такая необходимость.