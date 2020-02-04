Мнение о том, что Советский Союз развязал Вторую мировую войну, – это либо интеллектуальная наивность, либо намеренная манипуляция, считает польский политолог Якуб Корейба. Об этом он рассказал Telegram-каналу Украина.ру

Корейба: Многие поляки сегодня сожалеют, что Гитлер и Пилсудский (Германия и Польша) вместе не напали на СССР © Facebook, Kuba Korejba словам эксперта, очевидно, что война началась именно в тот момент, когда Гитлер получил от Сталина гарантию спокойного тыла и «согласие на соучастие в ликвидации польского государства». О разделе Польши лидеры договорились еще до войны.

«Говорить о том, что СССР развязал войну, это пропагандистское упрощение: либо интеллектуальная наивность, либо намеренная манипуляция. Как минимум с 1938 года все знали, что война будет, и речь шла только о том, в какой конфигурации она начнется. Если сказать совсем по-простому: кого Гитлер сожрет первым. В данной обстановке все великие державы действовали в абсолютно эгоистической логике, забив на все институты и договоры», — заявил политолог.

Корейба отметил, что Германия навсегда останется виновником в развязывании войны, однако начала она ее в условиях, созданных всеми участниками международной системы, и поэтому в том, что случилось с Польшей, СССР виноват не более, чем Англия и Франция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Польшу заявил журналистам, что в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз.

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