Государственный секретарь США Майкл Помпео утром в субботу прибыл с визитом в Минск. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщило агентство БелТА

«Самолет с американской делегацией на борту совершил посадку в Национальном аэропорту Минск», — говорится в сообщении.

Тень Помпео: госсекретарь США поедет от Зеленского к Лукашенко © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

После Белоруссии Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео — самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Белоруссию в 21-м веке. В 1991 году Минск посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон

В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах.

После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.