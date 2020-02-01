«Украинство» – это не этничность и не культура, а идеология и связанная с ней политическая традиция, считает политолог, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: Зеленский - это Порошенко, только еще хуже для русских граждан Украины © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Украинство — это ведь не этничность и даже не особая культура, а идеология и связанная с нею политическая традиция. И главное определяющее её свойство — ненависть ко всему русскому, отрицание русскости в себе и в других, причём во всех, даже в «москалях». Своего рода секта по уничтожению всего русского на земле. А главным способом заманивания в свои ряды выступает европейская перспектива — вот станем, мол, украинцами, будем жить в общем доме со всей Европой, пить баварское и носить кружевное», — отметил Неменский.

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Он также отметил, что на Украине русофобская часть русскоязычного населения не меньше украиноязычной — они по-прежнему живут в контексте русской культуры и «ненавидят себя и других за своё русскоязычие».

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