По мнению политолога, реальный раскол в украинском обществе происходит не на почве языкового вопроса, а на почве «русофобии».
«Украинство — это ведь не этничность и даже не особая культура, а идеология и связанная с нею политическая традиция. И главное определяющее её свойство — ненависть ко всему русскому, отрицание русскости в себе и в других, причём во всех, даже в «москалях». Своего рода секта по уничтожению всего русского на земле. А главным способом заманивания в свои ряды выступает европейская перспектива — вот станем, мол, украинцами, будем жить в общем доме со всей Европой, пить баварское и носить кружевное», — отметил Неменский.
Подробнее о настроениях украинской общественности читайте в Telegram-канале издания Украина.ру.
Он также отметил, что на Украине русофобская часть русскоязычного населения не меньше украиноязычной — они по-прежнему живут в контексте русской культуры и «ненавидят себя и других за своё русскоязычие».
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.