Москва и Минск пока не договорились, продолжил эксперт, по каким ценам и каким образом поставлять нефть от крупнейших российских нефтяных компаний, поэтому в качестве запасного варианта Гуцериеву дали санкции на поставки.
«Тем более, что один из них частично принадлежит «Роснефти». Пока нет принципиальной договоренности, выбрали вариант независимой нефтяной компании», — пояснил Пикин.
Ранее сообщалось о том, что группа «Самфар» намеревалась поставить в Белоруссию в феврале 250 тыс. тонн нефти, притом что в январе она отправила в республику 500 тыс. т нефти.
По предварительным сведениям», на фоне нефтегазового конфликта Минска и Москвы из российских компаний сейчас только «Сафмар» поставляет топливо в Белоруссию.
Ранее компания Гуцериева планировала поставить в январе 750 тыс. тонн сырья, однако Минск начал закупки нефти у третьих стран, в том числе у Норвегии, поэтому объем был сокращен.