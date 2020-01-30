Группа компаний «Сафмар» Михаила Гуцериева продолжает поставки нефти в Белоруссию, чтобы не допустить полной остановки нефтеперерабатывающих заводов на территории республики. Об этом рассказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин 29 января в комментарии НСН

Российская компания «Сафмар» поставит 250 тыс. тонн нефти в Белоруссию в феврале — СМИ © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

«Тем более, что один из них частично принадлежит «Роснефти». Пока нет принципиальной договоренности, выбрали вариант независимой нефтяной компании», — пояснил Пикин.

Ранее сообщалось о том, что группа «Самфар» намеревалась поставить в Белоруссию в феврале 250 тыс. тонн нефти, притом что в январе она отправила в республику 500 тыс. т нефти.

По предварительным сведениям», на фоне нефтегазового конфликта Минска и Москвы из российских компаний сейчас только «Сафмар» поставляет топливо в Белоруссию.

Ранее компания Гуцериева планировала поставить в январе 750 тыс. тонн сырья, однако Минск начал закупки нефти у третьих стран, в том числе у Норвегии, поэтому объем был сокращен.