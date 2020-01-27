Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. Об этом 26 января говорится на сайте главы украинского государства

Суд истории над надзирателем-украинцем в нацистском концлагере экранизирован © AP, Nash | AP, Nash | Перейти в фотобанк сказал Зеленский.

Он призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

«Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — подчеркнул президент Украины.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.