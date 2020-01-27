«Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа», — сказал Зеленский.
Он призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.
«Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества», — подчеркнул президент Украины.
Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.