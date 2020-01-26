С одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Украины Владимир Зеленский называл «крестным отцом украинской контрабанды», сняли электронный браслет. Об этом 26 января сообщил его адвокат Андрей Федур на своей странице в Facebook

На «крестного отца украинской контрабанды» Альперина надели электронный браслет - СМИ © Facebook, Владимир Зеленский Вадима Альперина — с него сняли "электронный браслет", закончился срок действия постановления следственного судьи ВАС (Высшего админсуда). Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В…. боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить "электронный браслет". И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. "забыл" передать решение в исполнение», — написал Федур.

Он добавил, что Альперин будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого.

В ноябре 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства. По данным следствия, в результате махинаций с растаможиванием импортируемых на Украину товаров интересам государства нанесено более 77,7 миллиона гривен (почти 200 млн рублей) убытков.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время задержания Альперину удалось сбежать. Глава государства отметил, что одесского бизнесмена считают «одним из крестных отцов контрабанды на Украине», и пообещал «ценный подарок» за помощь в его поиске.

Федур сказал, что потребности объявлять в розыск его подзащитного нет, он сам придет в САП. Альперина задержали 27 ноября после прихода в САП, ему сообщили о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года с альтернативой залога в 70 миллионов гривен (почти 178 млн рублей). В декабре за него внесли залог, бизнесмен вышел из СИЗО.