Прямой диалог между президентами Украины и России необходим, чтобы прекратить войну и вернуть домой пленных. Об этом в интервью израильскому «9 каналу» заявил Владимир Зеленский, передает 25 января Интерфакс-Украина

Путин и Зеленский всегда могут договориться о встрече — Песков © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным.

Другие форматы переговоров — Минск и встречи «нормандской четверки, не имеют к этому отношения.

«А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, — это президент Российской Федерации», — рассказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что его в меньшей степени волнуют вопросы этикета и дипломатии, когда речь идет о возвращении людей.

Обмен заключенными между РФ и Украиной в формате 35 на 35 состоялся 7 сентября прошлого года.