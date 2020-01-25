По словам Зеленского, возвращение домой украинских военных моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе, и возврат кораблей ВМС Украины - это результат прямого диалога между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.
Другие форматы переговоров — Минск и встречи «нормандской четверки, не имеют к этому отношения.
«А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, — это президент Российской Федерации», — рассказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что его в меньшей степени волнуют вопросы этикета и дипломатии, когда речь идет о возвращении людей.
Обмен заключенными между РФ и Украиной в формате 35 на 35 состоялся 7 сентября прошлого года.