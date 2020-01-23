Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предостерегает людей, которые обнаружили у себя симптомы кашля, лихорадки и затруднение дыхания, от посещения общественных мест. Об этом 23 января она написала в Facebook

«Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышка пневмонии, вызванная этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название, которым сейчас называют этот штамм», — написала она.

По словам Супрун, вирус вызывает пневмонию с такими симптомами, как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель. Также существует риск мутации вируса.

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

Также Супрун советует оставаться дома, если появились симптомы острой респираторной инфекции. Людям, которые сейчас находятся вблизи зоны распространения вируса, Супрун советует поддерживать гигиену рук, избегать посещения рынков животных и птиц, избегать посещения больных, обратиться к врачу в случае появления симптомов — кашля, лихорадки или трудности с дыханием и предупреждать врачей по телефону, прежде чем приехать в больницу.