«Новый штамм коронавируса пока известен под названием 2019-nCOV. Вспышка пневмонии, вызванная этим до сих пор неизвестным возбудителем, зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Отсюда и название, которым сейчас называют этот штамм», — написала она.
По словам Супрун, вирус вызывает пневмонию с такими симптомами, как кашель, лихорадка и затруднение дыхания. Эксперты считают, что инкубационный период длится около двух недель. Также существует риск мутации вируса.
Чтобы защититься от вируса, Супрун со ссылкой на источники рекоменует часто и тщательно мыть руки мылом и водой, не касаться грязными руками глаз, носа и рта, а также избегать тесного контакта с больными людьми.
Также Супрун советует оставаться дома, если появились симптомы острой респираторной инфекции. Людям, которые сейчас находятся вблизи зоны распространения вируса, Супрун советует поддерживать гигиену рук, избегать посещения рынков животных и птиц, избегать посещения больных, обратиться к врачу в случае появления симптомов — кашля, лихорадки или трудности с дыханием и предупреждать врачей по телефону, прежде чем приехать в больницу.