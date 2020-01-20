«То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. За неадекватное поведение работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту самолета осталась семья задержанного. В ссоре с пограничниками мужчина сообщил, что собирал деньги на эти путевки три года, а его «просто так сняли». За угрозы сотрудникам Госпогранслужбы на мужчину составили протокол об административных нарушениях.