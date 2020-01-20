Сотрудники авиакомпании сняли с рейса в Шарм-эль-Шейх жителя Киевской области, который был под воздействием алкоголя и вел себя неподобающе. Об этом 20 января сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины

Украина начала экспортировать трамваи в Египет © hrubryka.com Отмечается, что на борту самолета осталась семья задержанного. В ссоре с пограничниками мужчина сообщил, что собирал деньги на эти путевки три года, а его «просто так сняли». За угрозы сотрудникам Госпогранслужбы на мужчину составили протокол об административных нарушениях.