В среду, 15 января, в сеть была слита аудиозапись, сделанная якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого приписывается премьеру, говорит о том, что у Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, а также признается, что сам является в экономике «полным профаном». Оппозиция заявила, что Кабмин дискредитирует президента и способствует обострению социально-экономического кризиса в стране и призвала к его отставке.
«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил Гончарук.
При этом в правящей фракции «Слуги народа» не видят оснований для отставки премьера.