Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому, чтобы нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов Кабмина и его лично к главе государства. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Facebook 17 января

Усидит ли Гончарук в кресле премьера Украины? Политическая составляющая конфликта © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», — сообщил Гончарук.

При этом в правящей фракции «Слуги народа» не видят оснований для отставки премьера.