Офис генпрокурора (ОГУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) обратились к властям Ирана с запросом на передачу бортовых самописцев самолета рейса PS752. Об этом сообщила пресс-служба ОГУ 15 января

«План прежний: работать на Украине». Во Франции опровергли получение черных ящиков украинского Boeing © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Голямхосейна Эсмаили о том, что черные ящики с разбившегося под Тегераном украинского самолета были отправлены для расшифровки во Францию. По данным Бюро, все соответствующие работы будут вестись на Украине.

В ОГУ подчеркнули, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными», — говорится в сообщении.

Крушение лайнера МАУ произошло вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.