Накануне французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) опровергло информацию официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили о том, что черные ящики с разбившегося под Тегераном украинского самолета были отправлены для расшифровки во Францию. По данным Бюро, все соответствующие работы будут вестись на Украине.
В ОГУ подчеркнули, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.
«Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшего рейс PS752 Тегеран-Киев и сбитого иранскими военными», — говорится в сообщении.
Крушение лайнера МАУ произошло вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые находились на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Впоследствии иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.