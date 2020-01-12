Власти Ирана учредили специальную рабочую группу для решения консульских вопросов семей жертв авиакатастрофы под Тегераном. Об этом 12 января сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя МИД республики Аббаса Мусави

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления по крушению самолета в Иране © пресс-служба ГП Украины

По словам Мусави, рабочая группа по консульской помощи семьям жертв авиакатастрофы была создана в одном из департаментов иранского МИД. Ей было поручено немедленно начать работу.

Тем временем 11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что украинский самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолету.

Катастрофа произошла на фоне роста напряженности между Ираном и США после того, как американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит глава спецподразделения «Кудс» КСИР Касем Сулеймани.