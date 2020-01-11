Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал, что тела погибших в сбитом в Иране самолете МАУ украинцев будут репатриированы на Украину ориентировочно 20-21 января. Об этом 11 января сообщил сайт ВВС.Украина

Авиалайнер Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины (МАУ), выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился 8 января сразу после взлета из тегеранского аэропорта. Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

«Он (Данилов — ред.) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину», — указывают корреспонденты ВВС.Украина.

Признание Ирана подстегнет кризис на Ближнем Востоке. Что обсуждают соцсети 11 января © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

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