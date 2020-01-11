Три человека погибли в ДТП в Кромском районе Орловской области, со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России сообщает РИА Новости

ДТП произошло около 10.40 на 400 километре автодороги М-2 недалеко от населенного пункта Шахово. На Бали мотоциклист оставил украинку умирать у дороги после ДТП © Facebook Andy Kolesnik

«Участниками дорожно-транспортного происшествия стали микроавтобус Mercedes и автомобиль Renault Megane. Пока известно о трех погибших, еще несколько человек пострадали. Количество уточняется», — сообщила пресс-служа УМВД России по Орловской области.

В ГИБДД уточнили, что автобус, зарегистрированный на территории Украины, перевозил семерых граждан этой страны.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.