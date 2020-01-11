Утверждается, что представленные выводы были сделаны на основе заключения военных экспертов, которые вели свое расследование трагедии параллельно с гражданскими специалистами.
Они пришли к выводу, что катастрофа Boeing «Международных авиалиний Украины» произошла в условиях повышенной боевой готовности сил ПВО Корпуса стражей исламской революции, которые перешли на данный режим несения службы на фоне обострения отношений с США.
Отмечается, что в это же время была зафиксирована активизация американских ВВС вблизи границ Ирана, что было вызвано иранским ракетным обстрелом американских баз в Ираке в ответ на убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. В этих условиях, украинский экипаж Boeing принял решение сменить курс, из-за чего иранские системы ПВО стали идентифицировать его как вражеский самолет.
«В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также — иностранных граждан», — сказано в докладе.