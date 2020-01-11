Иран выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном и признал, что самолет был сбит по ошибке иранскими вооруженными силами в обстановке разворачивавшегося кризиса с Соединенными Штатами. Об этом 11 января сообщил Генштаб страны, заявление которого цитирует местный телеканал Press TV

Киев ждет от Ирана полного признания вины, выплаты компенсации и наказания виновных – Зеленский © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Они пришли к выводу, что катастрофа Boeing «Международных авиалиний Украины» произошла в условиях повышенной боевой готовности сил ПВО Корпуса стражей исламской революции, которые перешли на данный режим несения службы на фоне обострения отношений с США.

Отмечается, что в это же время была зафиксирована активизация американских ВВС вблизи границ Ирана, что было вызвано иранским ракетным обстрелом американских баз в Ираке в ответ на убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. В этих условиях, украинский экипаж Boeing принял решение сменить курс, из-за чего иранские системы ПВО стали идентифицировать его как вражеский самолет.

«В этих обстоятельствах из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, эта цель была сбита, что привело к мученической смерти наших дорогих сограждан, а также — иностранных граждан», — сказано в докладе.