Ранее иранская сторона официально признала, что сбила самолет «Международных авиалиний Украины» по ошибке, выразив соболезнования погибшим, а также пообещав провести расследование до конца и наказать виновных.
«В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», — сказано в сообщении.
Военные отмечают, что в этих условиях самолет, начав движение из аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к важному военному объекту Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за вражескую цель.