Иранские военные приняли украинский «Боинг» за вражеский самолет, ожидая ответа США на удары по базам в Ираке, которые Тегеран нанес, мстя за генерала «Корпуса стражей исламской революции» Касема Сулеймани. Об этом 11 января говорится в сообщении генштаба вооруженных сил Ирана, которое было распространено гостелерадиокомпанией IRIB

Украинский «Боинг» был сбит по ошибке, но в кризисе виновны США – МИД Ирана © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

«В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность», — сказано в сообщении.

Военные отмечают, что в этих условиях самолет, начав движение из аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к важному военному объекту Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за вражескую цель.