Причиной авиакатастрофы украинского «Боинга» под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса, возникшего из-за авантюрных действий США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф 11 января в посте на своей странице в Twitter

Рар: Путин и Меркель будут обсуждать, как не допустить войны в Иране © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии. Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь пообещал довести до конца расследование катастрофы и привлечь виновных к ответственности.

Глава государства также подчеркнул, что необходимо принять меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь.

Израильский политолог Авигдор Эскин ранее отмечал, что если выяснится, что кто-то совершил эту авиакатастрофу вследствие случайности, то это не приведет к каким-то серьезным последствиям.