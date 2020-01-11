«Грустный день. Предварительные выводы внутреннего расследования Вооруженных сил: человеческая ошибка, допущенная в кризисный период из-за авантюризма США, привела к катастрофе», — написал дипломат.
Зариф принес соболезнования и извинения иранскому народу, а также семьям жертв трагедии. Президент Ирана Хасан Роухани в свою очередь пообещал довести до конца расследование катастрофы и привлечь виновных к ответственности.
Глава государства также подчеркнул, что необходимо принять меры для устранения слабых сторон системы противовоздушной обороны Ирана, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь.
Израильский политолог Авигдор Эскин ранее отмечал, что если выяснится, что кто-то совершил эту авиакатастрофу вследствие случайности, то это не приведет к каким-то серьезным последствиям.