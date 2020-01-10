Глава МИД Украины Вадим Пристайко 10 января в ходе пресс-конференции подтвердил, что разбившийся в Иране украинский лайнер задержался в аэропорту Тегерана из-за перегруза

США считают вероятным, что Иран сбил самолет, ответные меры будут приняты — Помпео © Mark Taylor

«На сегодня нам известно, что была технически вынужденная задержка из-за необходимости выгрузить часть груза», — сказал дипломат.

Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.

Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ссылаются на техническую неисправность.