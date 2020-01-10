Ранее агентство Fars со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана сообщило, что самолет «Международных авиалиний Украины», разбившийся в среду вблизи Тегерана, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза.
«На сегодня нам известно, что была технически вынужденная задержка из-за необходимости выгрузить часть груза», — сказал дипломат.
Утром 8 января пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана ссылаются на техническую неисправность.