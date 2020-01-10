Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году
Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году
© Facebook, Avigdor Eskin
«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал он.

Столтенберг добавил, что именно поэтому необходимо тщательное расследование и сотрудничество со стороны Ирана в нем.

Военный эксперт Алексей Леонков при этом считает, что к крушению самолета причастны США, чтобы втянуть Иран в конфронтацию, выставить агрессором, а потом усилить международные санкции, раскачивая ситуацию внутри страны.

 

 

 