«Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны», — сказал он.
Столтенберг добавил, что именно поэтому необходимо тщательное расследование и сотрудничество со стороны Ирана в нем.
Военный эксперт Алексей Леонков при этом считает, что к крушению самолета причастны США, чтобы втянуть Иран в конфронтацию, выставить агрессором, а потом усилить международные санкции, раскачивая ситуацию внутри страны.