У НАТО нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении иранской ракетой украинского авиалайнера в небе над Тегераном. Об этом 10 января заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД

Авигдор Эскин: "Боинг" в Иране могли сбить так же, как Украина сбила российский Ту в 2001 году © Facebook, Avigdor Eskin

Столтенберг добавил, что именно поэтому необходимо тщательное расследование и сотрудничество со стороны Ирана в нем.

Военный эксперт Алексей Леонков при этом считает, что к крушению самолета причастны США, чтобы втянуть Иран в конфронтацию, выставить агрессором, а потом усилить международные санкции, раскачивая ситуацию внутри страны.